Reperti romani in un centro medico: titolari denunciati

Anfore e marmi del primo secolo avanti Cristo all'interno del loro centro fisioterapico. Per questo motivo sono stati denunciati i due proprietari dopo la scoperta dei carabinieri. È successo a Sorrento dove i militari della compagnia locale hanno fatto la scoperta in seguito ad una denuncia. Gli uomini dell'Arma hanno denunciato i due titolari per ricettazione e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

Tutto è cominciato quando i militari sono entrati nel centro riabilitativo per un controllo e su un balcone hanno trovato un'anfora d'epoca romana. Chiesta la dovuta documentazione ai titolari hanno capito che se n'erano impossessati illecitamente. Così hanno continuato a perquisire la struttura ed hanno trovato, in una sala vicina all'abitazione dei proprietari, frammenti di tegole, di marmi e vasellame dello stesso pregio archeologico. Tutto il materiale è stato sequestrato ed affidato alla Soprintendenza archeologica di Napoli. Continuano le indagini per capire la provenienza dei reperti.