Giovane ucciso a Soccavo, il ricordo dei suoi ex compagni al Napoli

"Mi ricordo l'ultima partita allo stadio in Curva B, la tua amata curva. Quante partite insieme. Ogni volta che salirò quelle scale il mio cuore e la mia testa penseranno a te. Avrò sicuramente un ricordo positivo amico mio. Ti si leggeva negli occhi che amavi essere lì ed era la tua più grande passione. Ti voglio ricordare così. Renatino ti voglio bene".

Così Gennaro Tutino, attaccante di proprietà del Napoli, attualmente in prestito alla Carrarese, ha voluto ricordare su Instagram Renato Di Giovanni, il 20enne ucciso questa mattina a Soccavo in un agguato, suo ex compagno di squadra nelle giovanili azzurre.

Anche il portiere Nikita Contini, attualmente ceduto dal club partenopeo in prestito al Taranto, ha postato su Instagram una foto di Di Giovanni con la tuta del Napoli, per ricordare l'ex compagno con il messaggio: "R.I.P. Renatì".