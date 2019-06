Vide la Madonna di Lourdes: le reliquie di Santa Bernadette di Soubirous a Napoli

La reliquia di Santa Bernadette di Soubirous è arrivata poco dopo mezzogiorno al Duomo di Napoli, portata dai Cavalieri dell'Ordine di Malta. Era già a Napoli da martedí 11 giugno, nella Parrocchia della Beata Vergine di Lourdes e Santa Bernadetta a Ponticelli. Fortissimo e radicato il legame tra la nostra città e la Madonna, della cui apparizione a Lourdes Bernadette fu testimone. Da qui la "sosta" a Napoli della reliquia, nell'ambito di un lungo pellegrinaggio, che porterà la Santa in diverse città italiane.

Le reliquie resteranno al Duomo fino a venerdì 14 giugno, per poi partire definitivamente dalla nostra città. I fedeli oggi potranno rendere omaggio alla Santa a partire dalle 14.30. Poi, alle 18, dopo il rosario e la Messa, ci sarà un momento particolarmente suggestivo con la processione “aux flambeaux”, con le fiaccole, come avviene a Lourdes, città della Santa. Ricco il programma di eventi per venerdì che, tra l'altro, prevede la conferenza del dott. Alessandro de Franciscis Responsabile del Bureau mediacal di Lourdes e, alle 18.30, i Vespri presieduti dal Cardinale Crescenzio Sepe con canti a Maria della Schola Cantorum della Cattedrale.