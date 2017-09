Terra dei fuochi, di tumore si muore soprattutto nelle aree più povere

La relazione sulla mortalità per tumori è pronta. È stata stilata dal senatore Lucio Romano (di Democrazia Solidale, docente di ginecologia della Federico II), in qualità di promotore dell’indagine parlamentare conoscitiva su ambiente, tumori e malformazioni feto-neonatali nei territori della Terra dei Fuochi.

Campo dell'indagine, i 90 Comuni della Campania inseriti nel recinto rosso definito della legge 6 del 2014. Ne viene fuori una mappa, che mette in relazione le aree segnalate dall'Arpac come luoghi inquinati, e la mortalità per tumore.

Le prime anticipazioni fanno emergere, al momento, una mortalità per tumori non alta nei pressi delle discariche quanto nelle zone più povere. Dati ancora da completare, e sui quali incidono sicuramente variabili esterne come qualità delle cure e accesso ai servizi sanitari.