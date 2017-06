Reinserimento dei detenuti nella società. Convegno a Scampia

Il reinserimento degli ex detenuti nella società è stato al centro di un convegno svoltosi questa mattina a Scampia. L'incontro, organizzato da Franco Pozone e moderato da Ciro Froncillo, ha visto la partecipazione dell'onorevole Marcello Taglialatela, di Gianluca Cantalamessa, di Samuele Ciambriello, dell'onorevole Valeria Valente, e di vari responsabili istituzionali e di associazioni. Al centro della discussione il reinserimento nella società degli ex detenuti. Molto toccante l'intervento del responsabile dell'Associazione per la Legalità senza Bavaglio, presieduta dall'ex assessore Municipale Claudio Ferrara che ha sottolineato come si tratti molto spesso di capi famiglia con figli che non riescono a trovare un impiego e si trovano nell'infelice situazione di non poter portare a casa un piatto di pasta.

"Bisogna metterli nelle condizioni di avere opportunità di lavoro e di reintegro, ma non solo sulla carta. Per noi di Senza Bavaglio non sono "ex detenuti", ma bensì vittime di Damocle, poichè hanno la spada che gli penzola continuamente sulla testa, hanno sbagliato ed hanno pagato, adesso devono avere una possibilità di reinserirsi nella società".