Pompei, lunghe file per baciare la regina del Rosario

Lunghe file sotto la pioggia per baciare la regina del Rosario a Pompei. Il Quadro della Vergine del Rosario è stato fatto scendere dal Trono e posto davanti all’altare per consentire ai fedeli di guardarlo da vicino, come da tradizione che si rinnova da ben 142 anni. Anche quest'anno, nonostante il maltempo, in 100mila sono presenti a Pompei per omaggiare la Vergine.

L'evento religioso ricorda l’arrivo della Tela sacra, da Napoli a Pompei il 13 novembre del 1875.

Si è partiti questa mattina all'alba, fino poi a notte fonda per consentire a tutti i fedeli in fila di baciare la Regina del Rosario, nella speranza di una guarigione miracolosa.