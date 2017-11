Refezione scolastica, i bambini mangiano fuori Palazzo San Giacomo mentre i genitori protestano (VIDEO)

Dopo mesi di attesa dovrebbe partire in questi giorni il servizio di refezione scolastica, anche se alcune municipalità sembrano ancora in ritardo. Un ritardo "ormai cronico", denunciano i genitori della 'Rete scuole napoletane', in presidio di protesta in Piazza Municipio. Per manifestare il dissenso alle politiche dell'amministrazione cittadina rispetto a un "servizio pubblico essenziale" i genitori hanno portato i loro figli in piazza e lasciato che mangiassero in strada.

"La refezione è un diritto", recita il volantino della Rete scuole napoletane. "Il cronico ritardo è diventato inaccettabile" e per questo genitori, lavoratori e cittadini chiedono che "la refezione sia considerata un servizio pubblico essenziale", che sia garantita la trasparenza assoluta sul finanziamento comunale alla refezione per il prossimo anno "in modo da consentire alla famiglie l'organizzazione delle proprie vite"; che "nei bandi di gara sia previsto l'avvio del servizio di refezione con l'inizio dell'anno scolastico"; che la refezione "sia di altissima qualità", coinvolgendo le commissioni mensa nei processi decisionali, "che si torni alla mensa interna agli istituti". La Rete scuole napoletane chiede le dimissioni della "principale responsabile di questa perenne disorganizzazione: l'assessore Annamaria Palmieri".