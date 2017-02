Referendum Almaviva: i dipendenti dicono sì all'accordo

I dipendenti di Almaviva si sono espressi chiaramente nel referendum indetto riguardo l'accordo proposto per non chiudere il sito produttivo di Napoli. Con 547 sì e 138 no, i lavoratori hanno scelto di accettare le condizioni dell'azienda pur di non lasciare la città partenopea. La decisione è arrivata nella tarda nottata del 23 febbraio ed è stata salutata con favore anche dall'amministrazione regionale. In particolare a parlare è stata l'assessore al Lavoro, Sonia Palmeri.

«Atto coraggioso quello dei dipendenti di Almaviva di Napoli che hanno scelto di crederci ancora, di continuare a lavorare nell’azienda che avrà bisogno di tutte le loro energie per vincere la sfida delle cifre e del mercato». La rappresentante della giunta De Luca ha poi rinnovato loro la vicinanza della Regione nel percorso di trattativa iniziata con l'azienda pur di scongiurare i licenziamenti. «È la forza e la responsabilità di questi lavoratori che fa grande la nostra Campania. La giunta del presidente De Luca sarà sempre al loro fianco e monitorerà attentamente l'osservanza delle varie fasi dell’accordo. Prossimo passo il 28 febbraio a Roma».