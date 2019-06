Scoperto lavoratore in nero che percepiva il reddito di cittadinanza

Lavorava in nero ma contemporaneamente aveva percepito già le rate di aprile e maggio del reddito di cittadinanza. Finito nei guai un uomo di Boscoreale che è stato scoperto dagli uomini dell'Ispettorato del lavoro. Nel corso di alcuni controlli, gli ispettori hanno trovato l'uomo a lavorare all'interno di un fruttivendolo del posto.

La scoperta

Percepiva una paga in nero ma contemporaneamente era già percettore della misura voluta dal Governo. La sua posizione è stata comunicata alla procura di Torre Annunziata che proseguirà le indagini. Secondo la norma rischia fino a sei anni di reclusione. Un caso analogo è stato scoperto anche ad Arezzo. In quel caso la persona scoperta lavorava in un ristorante.