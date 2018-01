Latitante recordman di rapine arrestato in Germania

In soli tre mesi, da gennaio a marzo 2017, aveva messo a segno un totale di 21 rapine tra Napoli e Caserta insieme ad un complice. I loro obiettivi preferiti erano i ragazzi minorenni, tra i 10 ai 16 anni. Dopo un anno è finito in manette un 26enne di Frattaminore. A stringergli le manette ai polsi sono stati i carabinieri della stazione di Orta di Atella, insieme alla polizia di frontiera, all'aeroporto di Roma Fiumicino.

Il giovane era scappato in Germania per provare sfuggire all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord. La polizia tedesca era riuscito a scovarlo dopo il mandato di arresto europeo e l'ha consegnato alle autorità italiane dopo averlo sottoposto agli arresti domiciliari. Insieme al suo complice, già arrestato, utilizzava principalmente un coltello per mettere a segno i propri “colpi” che consistevano principalmente nel sottrarre soldi e cellulari ai ragazzini.

Ulteriori aggiornamenti su CasertaNews