Fontana di Monteoliveto, arriva la recinzione: le prime foto

Inizia a mostrarsi la recinzione della Fontana di Monteoliveto. Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che Ride alla II Municipalità Salvatore Iodice, hanno pubblicato sui social le prime immagini.

“Abbiamo ricevuto le prime foto della nuova recinzione, ancora in costruzione, della Fontana di Monteoliveto - spiegano i due - I lavori, a cura dell’Asìa, sono iniziati a metà ottobre. Ora la recinzione sta prendendo forma per proteggere un monumento che, negli ultimi anni, è stato oggetto di vandalizzazioni di vario tipo".

"La costruzione della recinzione protettiva, sullo stile di quella che contornava un tempo la fontana - vanno avanti - è motivo di soddisfazione per noi, che abbiamo condotto una lunga battaglia per ottenerla”. "Ora – concludono Borrelli e Iodice – non ci resta che attendere l’ultimazione dei lavori. Non vediamo l’ora di ammirare la fontana contornata dalla nuova recinzione. Ma, soprattutto, gli incivili si diano una regolata”.

Gallery