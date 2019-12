Napoli e provincia, delitti e rapine in calo nel 2019

Nel 2019 a Napoli e in provincia i delitti sono calati del 7,9%, le rapine sono scese del 22% e i furti del 6,2%. Sono questi i dati che emergono dalle attività del Comando Provinciale di Napoli dei Carabinieri nell'anno solare che si sta concludere.

Negli ultimi 12 mesi i militari dell'Arma, sul territorio napoletano, hanno completato 5200 gli arresti, denunciato 15mila persone, identificato 564.963 persone (l’8% in più dell’anno scorso) identificate e controllato 321.476 veicoli (+ 9%).

"Non c’è stato un fatto di sangue quest’anno che non abbia avuto una risposta immediata, consentendo di individuarne gli autori. Questo è stato possibile grazie a indagini già in corso o attività pregresse, frutto di perfetta copertura investigativa e giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli", ha spiegato il Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, il Generale Giuseppe La Gala.

Grandi traguardi nel 2019 sono stati raggiunti in materia di lotta alla camorra, con l'arresto di 11 latitanti o catturandi e 233 affiliati ai vari clan. Da ricordare il grande successo interforze ottenuto con la cattura del boss Marco Di Lauro il 2 marzo scorso.

Da non dimenticare anche gli arresti dei fratelli Del Re in maggio, a pochi giorni dal tentato omicidio di Salvatore Nurcaro in Piazza Nazionale, agguato nel corso del quale rimase ferita la piccola Noemi, ed il grosso colpo inferto all'alleanza di Secondigliano con i 126 arresti nel mese di giugno.

Per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia, la realtà napoletana vanta delle unicità: esiste, infatti, presso la stazione di Capodimonte, una stanza dedicata all’ascolto di vittime di violenze o abusi. E' in corso, inoltre, la sperimentazione a livello nazionale del "Mobile angel" (lo smartwatch per le vittime di stalking o violenza) ed è stata costituita una squadra di carabinieri specializzati che sono a disposizione per le emergenze in ogni luogo della provincia. I frutti di questo impegno sono evidenti: c’è un arresto ogni 28 ore.