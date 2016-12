Uno spazio docce al Real Albergo dei Poveri: "Accoglienza per i senza dimora"

La giunta comunale ha approvato la delibera per l'approvazione della realizzazione di uno spazio docce all'intemo del Real Albergo dei Poveri, nell'ambito del progetto "Restituire la dignità" promosso dal Rotary Club Napoli Nord Est in convenzione con l'amministrazione.

L'intervento, si legge su Il Roma, si inquadra nella più ampia sistemazione dell'ala nord est del Real Albergo dei Poveri come centro di accoglienza diurna per senza dimora.

"In linea con le politiche già adottate - hanno dichiarato gli assessori Gaeta e Piscopo - l'amministrazione vuole rispondere ai bisogni fondamentali delle persone che vivono un forte disagio, creando spazi di accoglienza, sostegno e ascolto, restituendo alla città luoghi dove potersi prendere cura di sé".

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio accoglienza, di un deposito e di una stanza lavanderia, dalla quale si accede ai due ambienti destinati a servizi che, divisi per uomini e per donne, si compongono di 6 wc, 6 lavabi e 8 piatti doccia, oltre ad un servizio per disabili completo per ciascuna delle due aree.