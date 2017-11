Rart, l'artista misterioso che prende in giro Gomorra

Si chiama Rart081 e sta facendo parlare di sé per numerosi manifesti a fumetti diffusi per la città. Probabilmente napoletano, “l'artista misterioso” sembra voler attaccare Gomorra a pochi giorni dalla messa in onda della terza stagione, sminuendone il messaggio a colpi di “meme”.

Sul suo profilo Facebook Rart ha però sminuito l'intento critico dei suoi manifesti. “Tengo a precisare una cosa – scrive – le mie opere non sono assolutamente contro la serie televisiva "GOMORRA" […], anzi, io stesso ne sono un entusiasta telespettatore. Con il mio lavoro cerco solo di sminuire quelle che sono le figure "negative" che troppe volte erroneamente vengono prese d'esempio. Non tutti hanno una vena critica e culturale atta a comprendere che la fiction e la fiction, mentre la vita reale è altro. Quindi così come Genny Savastano recita le sue frasi ad effetto, perché non potrebbe farlo anche un super eroe in un fumetto? Non bisogna per forza appartenere alle forze del male per essere un personaggio da rispettare. Buona serata a tutti”.