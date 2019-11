Rappezzi sui marciapiedi, la provocazione: "Trasformiamoli in una schermata del Tetris"

Trasformare i rappezzi in asfalto sui marciapiedi in una schermata del celebre gioco Tetris. E' questa la provocazione di un cittadino vomerese, dopo aver visto in rete le foto sulla situazione in via Massimo Stanzione.

"Salve a tutti, dopo aver visto un post pubblicato sui rappezzi in asfalto del marciapiede sito in via Massimo Stanzione mi è venuta un'intuizione d'artista. Perché non lo trasformiamo in un'enorme schermata del famoso gioco Tetris? Che cosa ne pensate? Si accettano volontari, finanziatori e donatori di colore. Per la mano d'opera ci penso io, gratuita ovviamente! Tengo a precisare che sono serio!", scrive Ruben D. sul gruppo Facebook "Accade al Vomero - Segnalazioni Live".