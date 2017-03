Rapita Unicka: star del trotto, è l'erede di Varenne

Sono stati rapiti la notte scorsa: Unicka e Vampire Dany, due giovanissimi cavalli campioni del trotto, erano in un maneggio in Toscana, in una villa del basso Valdarno. I proprietari, Gianluca e Giovanna Lami, sono parte della compagine societaria che gestisce l'ippodromo di Agnano.

In particolare, il valore di Unicka è enorme, viene considerata l'erede di Varenne e ha già un curriculum costellato di clamorose vittorie. Tenuta a riposo in inverno, era pronta a ritornare in pista.

Si tratta di un rapimento che segna un bruttissimo passaggio per l'ippica italiana, già da tempo in profonda crisi. Seguirà – gli inquirenti ne sono certi – una richiesta di riscatto.