Sgominata la banda dei finti poliziotti: vasta operazione in corso

Dalle prime ore della giornata è in corso in città una vasta operazione della Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di un gruppo di persone gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diverse rapine a mano armata.

I traversimenti con le divise delle forze dell'ordine

La banda operava utilizzando uno stratagemma: si travestivano da appartenenti alle forze dell'ordine per riuscire ad avere un vantaggio e mettere a segno il colpo. I poliziotti sono impegnati da ore per eseguire tutti gli arresti.