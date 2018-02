Rapine in tabaccheria: arrestato giovane napoletano in Piemonte

I Carabinieri della Compagnia di Alba hanno tratto in arresto in flagranza di reato durante la terza rapina presso una tabaccheria di Canove di Govone un ragazzo napoletano, pregiudicato per reati di spaccio di stupefacenti.

Tre i 'colpi' messi a segno in sette giorni tra i comuni di Magliano Alfieri e Govone, tutte con un copione simile, ovvero cappello e sciarpa per coprirsi il volto, accento dell’est Europa per celare la provenienza geografica, pistola e coltello per incutere terrore e asportare soldi in contanti.

Il bottino di circa duemila euro, la fuga in auto di pochi chilometri direzione Alba, il fermo da parte dei militari del Nucleo Operativo e della Stazione di Govone in Magliano Alfieri tutto condito da un inseguimento e una resistenza da parte del pregiudicato.

Nella macchina trovato il coltello utilizzato per la rapina e l’intera somma asportata poco prima al tabaccaio. Attualmente detenuto presso la casa circondariale di Asti, il giovane è stato interrogato dall’autorità giudiziaria competente ammettendo l’esecuzione della rapina in tabaccheria, ma non delle due precedenti che rimangono ancora al vaglio dei carabinieri albesi.