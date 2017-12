Rapine nelle stazioni della Circumvesuviana: quattro arresti

I Carabinieri della stazione di Pomigliano e della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno arrestato un 21enne ed un 17enne, entrambi dell’area orientale di Napoli, già noti alle forze dell'ordine e ritenuti responsabili di rapina e lesioni personali in concorso.

Travisati e armati di pistola avevano aggredito un 18enne del posto nei pressi della stazione circumvesuviana “Talona“ in via dei Gerani a Casalnuovo, portandogli via lo smartphone e i pochi soldi in denaro contante che aveva addosso. Subito dopo erano stati individuati mentre si allontanavano dalla zona in sella a uno scooter, venendo bloccati in contrada Marcomanna dopo un sostenuto inseguimento. Trovata e sequestrata l’arma: era una pistola scenica simile a quella usata dalle forze dell'ordine.

La vittima è stata accompagnata alla clinica “Villa dei Fiori" di Acerra, dove i medici le hanno riscontrato contusioni guaribili in 3 giorni. Il bottino è stato recuperato e restituito. Continuano le indagini per verificare l’eventuale coinvolgimento dei 2 in altre rapine consumate nelle scorse settimane, con lo stesso modus operandi. Il 21enne è stato tradotto nella casa circondariale di Poggioreale, mentre il minorenne è stato portato nel centro giustizia minorile di Napoli.



Altri 2 complici dediti a rapine nelle stazioni Circum sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di nola a carico di due fratelli, di 23 e 41 anni, entrambi di Pomigliano e già noti alle forze dell'ordine. I militari dell’Arma hanno accertato la responsabilità dei due in relazione a 2 rapine in cui hanno agito armati di cacciavite.

La prima si verificò il 3 ottobre nei pressi della stazione della Circumvesuviana in via Pratola ai danni di un 23enne e della sua fidanzata 20enne, a cui furono portati via i loro smartphone, un portafogli e dei gioielli.

La seconda volta, invece, toccò a 2 casalinghe residenti al “Parco degli Amici” di Pomigliano che erano scese a gettare l’immondizia. I 2 tentarono di rapinarle di tutto ciò che avevano addosso. Non riuscirono nel loro intento perché le donne gridarono e loro preferirono fuggire.

Dopo le formalità di rito sono stati tradotti nelle loro abitazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria.