Undici rapine di rolex, arrestato 32enne in trasferta a Torino: il complice morì in un incidente

La Polizia di Stato di Torino ha dato esecuzione all’Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare della Custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Torino per 11 rapine e furti con strappo, nei confronti del pluripregiudicato Raffaele Stolder, nato a Napoli nel 1986, residente a Napoli.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da un’intensa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Torino con il coordinamento dalla locale Procura della Repubblica. Gli inequivocabili elementi emersi hanno permesso di identificare Raffaele Stolder e il complice Nunzio Giuliano (deceduto in Torino il 30 dicembre), nato a Napoli nel 1982, quali autori di numerose rapine e furti con strappo di Rolex consumati in Torino dal maggio del 2018.

Sono stati presi in esame ben ventiquattro fatti delittuosi commessi in diversi periodi di tempo. È stato accertato il coinvolgimento di Raffaele Stolder e di Nunzio Giuliano (nipote del boss Luigi Giuliano) in almeno undici di questi episodi. Sono stati identificati e indagati anche i soggetti che fornivano un sicuro appoggio logistico a Torino agli autori delle rapine (residenti a Napoli), garantendo una dimora ed un “box auto” utilizzato per nascondere i motoveicoli (privi di copertura assicurativa ed intestati ad un prestanome) utilizzati durante l’attività delittuosa. Nunzio Giuliano è rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto il 16 novembre scorso, mentre fuggiva a folle velocità a bordo di un motociclo inseguito da alcune pattuglie che avevano provato ad indentificarlo.

Nel medesimo contesto Raffaele Stolder, che fuggiva a bordo di un secondo scooter, riusciva a dileguarsi. Il predetto motociclo veniva rinvenuto e sequestrato nel corso delle perquisizioni eseguite nei giorni scorsi. La misura è stata notificata presso il carcere di Poggioreale a Napoli, dove il 32enne è detenuto poiché accusato di una serie di rapine commesse con la medesima modalità in Svizzera.