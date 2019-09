Rapine ai danni di ragazzini, le mamme scendono in strada in via Salvator Rosa

Numerose rapine ai danni di ragazzini minorenni in via Salvator Rosa e dintorni. E' quanto accaduto negli ulltimi giorni, tanto da spingere le mamme della zona a scendere in strada per manifestare e sensibilizzare le istituzioni sull'argomento.

Il presidio pacifico si è riunito all'esterno della stazione Salvator Rosa della Linea 1 della Metropolitana di Napoli nella mattinata di sabato. Presenti anche il Questore di Napoli Alessandro Giuliano, il Comandante dei Carabinieri Giuseppe La Gala, il Presidente della II Municipalità Francesco Chirico ed il Maestro di judo Gianni Maddaloni da Scampia.

"Abbiamo dato dimostrazione che facendo squadra, rimanendo unite, noi mamme di questa città possiamo essere una grande forza", ha affermato Maria Luisa Iavarone, presidente dell'associazione ARTUR.