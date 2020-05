Operazione "Casimiro Rolex", rapine a mano armata e riciclaggio: arresti all'alba

E’ in corso dalle prime ore della mattina, nel capoluogo partenopeo, una vasta operazione della Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di una ventina di persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e, in particolare, rapine a mano armata, ricettazione e riciclaggio di orologi di valore.

