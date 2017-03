Una banda di rapinatori seriali minorenni si è resa protagonista di 21 colpi in farmacie di Napoli e Caserta. I delinquenti agivano armati. L'intervento dei carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di 5 minorenni ritenuti responsabili delle rapine a mano armata commesse tra le province di Napoli e Caserta in poco più di 5 mesi.