Hanno rapinato ventuno farmacie, fermata banda di minorenni

Una banda di rapinatori seriali minorenni si è resa protagonista di 21 colpi in farmacie di Napoli e Caserta. I delinquenti agivano armati. L'intervento dei carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di 5 minorenni ritenuti responsabili delle rapine a mano armata commesse tra le province di Napoli e Caserta in poco più di 5 mesi.

Per tali reati i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Istituto Penale minorile emessa dal GIP presso il Tribunale per i cinque minori, tutti già noti alle forze dell'ordine e ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine aggravate dell’uso di armi da sparo.

Gli impianti di videosorveglianza delle banche e delle attività commerciali li hanno immortalati mentre realizzavano le rapine. Dopo i colpi i cinque postavano frasi sulle proprie “imprese” in profili su un noto social network, oltre ad offendere in maniera oltraggiosa le Forze dell’Ordine.