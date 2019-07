Rapina due donne in pochi minuti: paura all'Arenella

Due rapine compiute a pochi minuti di distanza l'una dall'altra. Le vittime in entrambi i casi sono state donne. Per questo motivo è stato arrestato un 37enne dai carabinieri della stazione Vomero-Arenella su ordine del Gip del tribunale di Napoli. L'uomo è ritenuto responsabile di due rapine messe a segno lo scorso 13 giugno nel quartiere Arenella.

I colpi

Il primo colpo lo realizzò lungo via Alfredo Rocco. Puntò una pistola contro una donna e le portò via sia i cellulari che 70 euro in contanti. Stesso modus operandi pochi minuti dopo con un'altra donna a cui è stato portato via il cellulare e la fede nuziale su via D'Amelio. Entrambe le rapine sono state, però, riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nelle strade e così si è potuti risalire all'identità del rapinatore, riconosciuto successivamente anche dalle vittime.