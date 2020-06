Ercolano, rapine alle coppie che si appartano di notte: quattro fermi

Approfittavano della solitudine e dell'intimità delle coppie per tendere loro un agguato e rubare tutto quello che potevano. Quattro ragazzi, tre dei quali incensurati, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, sono stati fermati dai carabinieri di Ercolano perché indiziati di rapina aggravata in concorso. Il gruppo si appostava nei pressi dell'osservatorio vesuviano di Ercolano: qui, di notte, non è raro trovare coppiette che si appartano o turisti.

In particolare i militari hanno ricostruito due colpi messi a segno nella notte tra il 17 e il 18 giugno, ai danni di due coppie. La banda era armata con una minacciosa chiave inglese. Alla prima coppia i rapinatori hanno sottratto uno smartphone, alla seconda denaro contante.

I quattro sono stati identificati grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, e sono stati raggiunti a casa. Sequestrato il denaro sottratto e una replica di una pistola Berretta senza tappo rosso. I giovani si trovano ora agli arresti domiciliari.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...