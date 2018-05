Due rapine allo stesso autotrasportatore: cugini in manette

Avevano rapinato lo stesso autotrasportatore per due volte. Alla fine sono stati scoperti e sono finiti in manette. Si tratta di cugini di 29 e 35 anni già in carcere per reati simili. È nella struttura di Poggioreale che gli è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord. I due sono accusati di due rapine commesse il 15 ed il 21 marzo scorso a Casavatore. Prima di entrare nel carcere napoletano, avrebbero messo a segno due colpi ai danni dello stesso autotrasportatore che lavora per un ditta di generi alimentari.

Il camionista aveva presentato denuncia per i due fatti ai carabinieri della stazione locale facendo partire le indagini. Entrambe le rapine avevano lo stesso modus operandi e per questo motivo è stato più facile capire chi fossero gli autori. In entrambi i casi, un giovane era salito a bordo del camion armato di coltello ed aveva portato via l'incasso giornaliero di poche centinaia di euro, scappando poi con un complice a bordo di un'auto. Fondamentali per scoprire gli autori di entrambi i colpi, le telecamere di video-sorveglianza della zona che hanno permesso di risalire all'auto utilizzata.