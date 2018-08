Far west nel puteolano: assaltati due bar in pochi minuti

Un commando armato di quattro persone, tutte con volto coperto, ha seminato il terrore nel pomeriggio di venerdì nel puteolano.

I banditi, armati di fucili e pistole, hanno messo a segno due violente rapine in pochi minuti ai danni di un bar a Monterusciello e di un altro a Licola, dove in seguito ad una colluttazione è rimasto ferito un uomo di 78 anni.

Per aprirsi la strada durante la fuga, i banditi - come racconta Cronaca Flegrea - non hanno esitato a scendere dall’auto e a puntare le armi contro gli automobilisti fermi sulla Domitiana a causa di un incidente stradale.

Sull'accaduto indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Pozzuoli e i Carabinieri della stazione di Licola.