Arrestata baby gang, 17 i colpi messi a segno

Trentadue persone rapinate in 17 occasioni diverse. Questo il bilancio dei crimini commessi da 7 giovani, di cui quattro minorenni, oggetto di un? ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale dei minori di Nola e Napoli e eseguita dai carabinieri della compagnia di castello di Cisterna.

L'indagine è nata in seguito a una fitta serie di rapine nell'area Nord-Est di Napoli che sembravano ripetere lo stesso schema: dopo aver individuato le vittime, per lo più giovani, in zone di passaggio come la stazione della circumvesuviana, una villa comunale, o una piazza, il gruppo di giovani criminali agiva, nascondendo o camuffando il volto, armi giocattolo alla mano e poi fuggiva in scooter. Sono state così commesse rapine a Casalnuovo, Volla, Casoria, Pomigliano d'Arco e Brusciano.

Grazie a quanto è stato scoperto, è stato possibile arrestare in flagranza di reato, a Casalnuovo, due dei sette rapinatori.