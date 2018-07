Investì e uccise i suoi due presunti baby rapinatori: condannato a otto anni e otto mesi

Otto anni e otto mesi di carcere. È quanto dovrà scontare Leonardo Mirti per il duplice omicidio di Alessandro Riccio ed Emanuele Scarallo.

La vicenda risale a cinque anni fa. Mirti – all'epoca 29enne – era in auto, una Smart, con la sua fidanzata a Posillipo. Secondo il suo racconto e quello della compagna, Riccio e Scarallo (rispettivamente 17 e 18 anni) li avevano rapinati. Le indagini hanno poi fatto emergere che il conducente della Smart incrociò e riconobbe i due ragazzi su via Manzoni, in sella ad uno scooter, fece inversione di marcia e li inseguì fino ad investirli.

Duplice omicidio volontario quindi, per il quale i giudici hanno valutato l'attenuante della provocazione. A riportare la notizia della condanna è il Mattino.