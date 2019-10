Da Giugliano a Milano per rapinare la banca: il video del colpo da 1 milione

Tre uomini, tutti di Giugliano - in provincia di Napoli - e tutti "trasfertisti" di professione, sono stati arrestati martedì mattina dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - firmata dal Gip Teresa De Pascale - per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla rapina di banche. I tre, insieme ad altri due complici attualmente ricercati, sono accusati di aver svaligiato la Bpm di piazzale Accursio e la Banca popolare di Sondrio di via Lessona.

