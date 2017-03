Rapinatori a casa dell'ex deputato: sequestrano la moglie e portano via tutto

Un pomeriggio terribile, quello di ieri, per l'ex deputato Michele Giardiello. Dei malviventi sono entrati nella sua villetta ad Acerra per impadronirsi di soldi e gioielli di famiglia. A darne notizia lo stesso Giardiello, che ha denunciato al Ministero dell'Interno “la totale mancanza di sicurezza in città”.

I ladri, almeno sei, hanno sequestrato la moglie dell'ex parlamentare (Pds) minacciandola con mazze di legno e coltelli per farsi consegnare le chiavi di una cassaforte. Vestiti di nero e con il volto coperto da un passamontagna, erano entrati dal garage dopo aver divelto un cancello automatico. Uno aveva un accento straniero, forse dell'est Europa.

La donna era rimasta da sola in casa. Per lei più di mezz'ora di terrore, poi al rientro del figlio – evidentemente all'esterno c'era almeno un “palo” – i malviventi si sono dati alla fuga. “Mia moglie era terrorizzata – ha riferito Giardiello – pensava a nostro figlio che avrebbe dovuto rientrare a momenti. Hanno rovistato ovunque, ed hanno anche divelto le porte dell'armadio, pensando di trovare chissà cosa, ma noi non siamo ricchi”.