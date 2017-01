Rapinatori appostati in attesa delle vittime: arrestati

In due erano fermi a bordo strada, volto travisato da scaldacollo e cappuccio, armati di pistola. Su Via del Caravaggio a Sant’Antimo attendevano una vittima da rapinare per poi fuggire col bottino. In quei momenti però sulla strada transitava una pattuglia di Carabinieri che hanno subito intuìto le loro intenzioni nonostante un tentativo di fuga.

Si tratta di un 20enne di Secondigliano e di un 18enne di Arzano. I militari li hanno perquisiti trovando addosso a uno di loro una pistola semiautomatica oggetto di furto a Secondigliano. I ragazzi sono stati tratti in arresto per tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma comune da sparo e ricettazione in concorso.