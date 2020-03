Quindicenne ucciso, la solidarietà: "Restiamo umani"

"Questa mattina la nostra città si è svegliata con la notizia dell’ennesima tragedia. Un ragazzo di 15 anni, Ugo Russo, è stato ucciso da un carabiniere in borghese durante un tentativo di rapina". Inizia così il messaggio con cui l'ex Opg ha parlato della tragedia avvenuta ieri a Santa Lucia.

Non c'è solo giustizialismo, sui social network. "Mentre ancora troppe cose continuano ad essere poco chiare nella ricostruzione – proseguono dal centro sociale – già sentiamo il coro di commenti social violenti e offensivi contro la "feccia della città", a favore del "carabiniere che ha fatto bene", contenti dell "uno in meno", che dimenticano il punto essenziale: che è morto un ragazzino, che questa è una sconfitta di tutta la città".

"È una sconfitta della nostra città il fatto che quel ragazzino sia andato a fare una rapina con una pistola giocattolo, ma anche il fatto che un carabiniere, che dovrebbe essere ben addestrato, spari in petto e alla nuca – proseguono dall'ex Opg – Nessun rolex e nessun diamante al mondo, per quanto raro o prezioso, valgono quanto o più di una vita, ormai spezzata, come quella della sua famiglia".

"La devastazione del pronto soccorso del Pellegrini, per quanto orribile e sicuramente da condannare, non è la vera notizia di stanotte – aggiunge l'ex Opg – Questa reazione di rabbia non può e non deve ribaltare la gravità di una morte, la morte di un ragazzo che aveva tutta la vita davanti! Ancora una volta la nostra città ha perso un altro figlio giovanissimo. Impegniamoci per sanare la condizione delle classi popolari, per portare buoni esempi, per far funzionare le scuole, i servizi di prossimità. Diamo risposte, non accuse, non segregazione materiale o spirituale".