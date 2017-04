Arrestato rapinatore di signore: le avvicinava con pretesti per poi derubarle

I Carabinieri della Stazione Marianella hanno tratto in arresto, dando esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. di Napoli per rapina aggravata, un 26enne di Secondigliano, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane agiva a volto scoperto per poter meglio avvicinare le vittime. Il 20 novembre 2016 su Via Mugnano a Marianella, dopo aver avvicinato una 52enne del luogo con il pretesto di chiederle un’informazione stradale, le ha strappato la catena d’oro che aveva dal collo.

Il pomeriggio del 22 dicembre, invece, rapinò una signora 50enne che stava rincasando in un condominio di Via Miano. Per avvicinarla finse di dover suonare al citofono vicino a lei, per strapparle poi di mano la borsa contenente portafogli e telefono cellulare.

In entrambi i casi, una volta consumata la rapina, è fuggito in sella ad uno scooter credendo di aver fatto perdere le sue tracce. I militari della Stazione Marianella, però, dopo le denunce sporte dalle vittime avevano avviato le indagini, in particolare analizzando le descrizioni fornite dalle 2 donne e sono risaliti alla sua identità.

Al 26enne i Carabinieri hanno notificato le due ordinanze di custodia nel carcere di Poggioreale, dove era recluso per altre rapine.