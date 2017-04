"Molestate, picchiate e derubate in pieno centro": lo sfogo di due ragazze

Paura per due ragazze, molestate, picchiate e quindi derubate tra sabato e domenica nel centro cittadino. Come riportato da Repubblica, una delle due ha raccontato la spaventosa vicenda in un lungo sfogo su Facebook.

L'aggressione è avvenuta mentre le due amiche tornavano a casa dopo la serata fuori. Ad avvicinarle tre ragazzi, nei pressi di via Mezzocannone. "Si sono avvicinati di spalle – scrive la ragazza – poi hanno iniziato a minacciarci”.

"Ci hanno molestato, picchiato e rapinato – racconta sul social network la giovane – Sono provata e amareggiata perché credo che la violenza sia qualcosa di profondamente sporco e tre uomini che assalgono due donne rappresentano per me uno degli stati più infimi e meschini del genere umano. Ragazzi state attenti, qui bisogna avere gli occhi anche dietro la testa” .

Le vittime hanno denunciato quanto successo alle forze dell'ordine, che indagano sulla vicenda.