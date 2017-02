La rapinano e trascinano lungo l'asfalto: video shock

Una rapina violentissima, che poteva costare caro alla vittima. Si tratta di quanto avvenuto a sulla strada provinciale Parete-Giugliano ieri mattina. Una donna, di 40 anni, è rimasta ferita gravemente, perché trascinata per metri lungo l'asfalto.

La dinamica è documentata da un video pubblicato dal Mattino. Un'auto tampona leggermente la macchina che la precede, guidata da una donna. Lei accosta per vedere quanto accaduto, mentre dall'altra vettura esce un uomo con un passamontagna che la trascina fuori prendendola per i capelli.

Scaraventata a terra la vittima, si mette alla guida dell'auto di questa. La donna prova a fermarla, ci si aggrappa, ma viene spinta per alcuni metri sull'asfalto. Dei passanti la soccorrono e portano in ospedale: non è in pericolo di vita ma ha riportato ferite profonde anche al viso.