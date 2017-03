Dramma per una 27enne al Vomero: subisce violenze sessuali e viene rapinata

Una 27enne era uscita a notte fonda dal lavoro e stata per rientrare a casa, quando è stata avvicinata da due uomini, che l'hanno pesantemente palpeggiata e poi rapinata. Autori del reato un due 33enni di Grumo Nevano e uno di Aversa, che si erano messi alla ricerca di obiettivi facili da rapinare tra Chiaia e il Vomero.

Le indagini avviate immediatamente dopo la violenza hanno portato a identificare i malviventi e a sequestrare l’auto usata per compiere il reato. Il primo malfattore, fermato all’interno di un pub del quartiere San Ferdinando a bere birra con la compagna, appena bloccato dai Carabinieri, ha dichiarato di essere sotto l’effetto di crack. Il secondo è stato arrestato ad Aversa. In corso le indagini per identificare il terzo complice. Tutti dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso e violenza sessuale di gruppo.