Rapinatori nella villa di un noto imprenditore: lo picchiano davanti ai figli piccoli

Tanto spavento e qualche ferita. È quanto ha rimediato intorno alle 20 di ieri un noto imprenditore agroalimentare a Marigliano, vittima di un furto nella sua villa in via del Carmine delle Paludi in località Faibano.

Quattro rapinatori, col volto coperto da un passamontagna, sono entrati a casa sua mentre l'uomo e la sua famiglia – la moglie e i due figli uno di quattro anni e l'altra di qualche mese – erano presenti. È stato picchiato davanti ai propri parenti, nel tentativo di opporsi a quanto stava accadendo.

I ladri hanno scavalcato un'inferriata e, attraverso la campagne circostanti, sono entrati nella villa. In quattro gli si sono lanciati addosso. La moglie ha subito chiamato aiuto, con i malviventi che avevano intanto terrorizzato soprattutto il bambino di 4 anni, il quale temeva per le sorti del papà.

La gang non è riuscita a portare a segno il colpo. Dopo circa 15 minuti da incubo per la famiglia dell'imprenditore, uno di loro – con accento dell'est Europa, forse romeno – ha ordinato la ritirata. La zona, denunciano l'imprenditore ed i fratelli giunti poi in suo soccorso, non è illuminata né sorvegliata.