Picchia un uomo per rubargli il telefonino, poi aggredisce i poliziotti: arrestato

Gli agenti dell’Ufficio di Prevenzione Generale e del Commissariato Dante, nel corso di un normale servizio di prevenzione e controllo del territorio in via San Carlo, hanno assistito all’aggressione di un cittadino da parte di un 30enne di nazionalità algerina che, raggiunta a piedi la vittima che stava parlando al cellulare, gli sferrava un pugno in testa e si impossessava del telefonino, scappando rapidamente.

I poliziotti lo hanno prontamente inseguito e bloccato in via Cervantes. L'uomo, però, si è opposto all’arresto, tentando di colpire i poliziotti con calci e pugni.

L’autorità giudiziaria, informata dei fatti, ha disposto l’arresto e la sottoposizione al rito del giudizio per direttissima, nel corso del quale è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione più una multa di 1200 euro. Al termine del procedimento, il 30enne è stato condotto presso la casa Circondariale di Poggioreale.