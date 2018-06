Rapina finisce nel sangue: ferito un 36enne a pochi passi dalla stazione

Un 36enne è stato ferito nel corso di una rapina avvenuta in via Cesare Rosaroll. Il cittadino ucraino ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stato raggiunto da due persone giunte in scooter, che gli hanno prima chiesto i soldi, esplodendo poi i colpi d'arma da fuoco al ginocchio del malcapitato 36enne, come riporta Il Mattino.

Per l'uomo si sono rese necessarie le cure in ospedale. Sul caso indaga la polizia.