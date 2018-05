Sparò in aria per rapinare un uomo in via Petrarca: catturato l'ultimo 'filatore'

È stato localizzato e arrestato a Barcellona E.D.M, un 45enne di Napoli ricercato da novembre perché destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per rapina emessa dal Gip di Napoli. La rapina di cui è ritenuto uno dei responsabili venne perpetrata su via Petrarca a novembre, quando un consulente finanziario individuato con la tecnica del “filo di banca” fu depredato di 3000 euro appena prelevati. Il 36enne C.T. e il 51enne V.V - il “filatore” - furono arrestati in flagranza dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli che li presero a spartirsi il bottino. D.M, invece, che partecipò alla pesante aggressione per appropriarsi dei soldi, fece perdere le sue tracce e trovò rifugio a Barcellona evitando di essere raggiunto dalla misura, almeno fino a quando è stato localizzato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e tratto in arresto dal servizio di cooperazione internazionale di polizia in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Adesso si trova in un istituto penitenziario spagnolo in attesa dell’estradizione.