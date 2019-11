Inseguimento con incidente: rapinatore in prognosi riservata

È andato a sbattere contro uno spartitraffico durante un inseguimento della polizia. È ciò che è successo a un 39enne indagato per una rapina messa a segno stanotte a via Giacinto Gigante. A bordo del suo scooter, per sfuggire agli agenti, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere. I medici hanno riscontrato un trauma toracico-polmonare e hanno deciso di intervenire chirurgicamente.

La rapina

I fatti di cui è accusato l'uomo risalgono alla scorsa notte quando intorno alle 2 e 30 ha rapinato a mano armata una ragazza. Le ha rubato il cellulare grazie al quale è stato però localizzato. La polizia l'ha scoperto nei pressi di via Genova, nel Vasto. Così gli agenti l'hanno raggiunto e al termine dell'inseguimento sono riusciti a ritrovare la pistola e il cellulare rubato.