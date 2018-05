Arrestato il terrore degli automobilisti: rapinava auto bloccate nel traffico

Rompeva i vetri delle auto e, sfruttando il fatto che fossero bloccati nel traffico, rapinava i conducenti armato di pistola. È stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Napoli un 36enne napoletano indagato per rapina aggravata. L'uomo aveva messo a segno diverse rapine a mano armata tra le strade napoletane. Le sue “preferite” erano via Toscanella, via Vecchia San Rocco e via Marco Rocco di Torrepadula dove è accusato di aver realizzato una serie di rapine. Il giorno peggiore per gli automobilisti della zona è stato il 20 aprile quando sono state realizzate almeno cinque rapine in poche ore.

Contemporaneamente sono però scattate anche le indagini che hanno stabilito il modus operandi del 36enne. Col viso coperto da un casco ed un cappuccio, puntava la pistola contro il guidatore che veniva rapinato in pochi secondi. Fino allo scorso 22 maggio, giorno dell'ultima rapina e momento in cui gli agenti sono riusciti a dare un volto all'autore dei raid. Due giorni dopo gli sono state strette le manette ai polsi del rapinatore.