Banda del buco, secondo colpo in due giorni: paura in un ufficio postale a Chiaia

Una nuova rapina, come quella di ieri - avvenuta in una banca di piazza Carità - ad opera di una banda del buco. Questa volta i ladri hanno colpito l'ufficio postale di via Pontano a Chiaia.

I malviventi, che pare fossero armati, sono entrati anche questa volta dall'impianto fognario, intorno alle 8.30 di stamattina. Non è ancora stato quantificato quanto hanno portato via, ma nei concitati momenti della loro irruzione un dipendente dell'ufficio ha accusato un malore. Panico anche tra le persone già in fila per le operazioni agli sportelli.

Per l'impiegato è stato necessario l'intervento di un mezzo del 118. Con l'ambulanza, sul posto sono arrivati anche i carabinieri. È caccia ai ladri, che intanto erano riusciti a fuggire.

Seconda rapina in due giorni

Il colpo alle poste di via Pontano arriva a meno di 24 ore da quanto avvenuto ieri nel cuore di Napoli, dove la filiale della Banca Popolare di Milano in piazza Carità è stata oggetto di una rapina dalle analoghe modalità.