Rapina a due turisti francesi: arrestati due migranti

Hanno rubato il borsello a due turisti francesi ma sono stati bloccati dalla polizia. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno stretto le manette ai polsi a due cittadini extracomunitari con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. In manette sono finiti un 24enne pregiudicato tunisino ed un marocchino. Gli agenti sono intervenuti lungo via Porta Capuana su richiesta di una coppia di turisti francesi.

La coppia era stata appena derubata di un borsello da due persone. Dopo aver fornito una descrizione agli agenti, questi ultimi si sono messi a cercare gli uomini e li hanno scoperti ed inseguiti lungo via Cesare Rosaroll. Il cittadino tunisino doveva già essere espulso da aprile mentre il marocchino aveva il divieto di dimora in Campania. Entrambi sono stati portati in carcere a Poggioreale.