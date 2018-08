Rapinarono turisti inglesi a Ercolano, arrestati: buttarono il maltolto tra gli scogli

I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno sottoposto a fermo d’indiziato di rapina aggravata un 22enne semilibero e un 18enne, entrambi del posto e già noti alle forze dell'ordine. Nel corso di indagini su una rapina perpetrata in via Favorita, i due sono stati riconosciuti quali autori della rapina a mano armata ai danni di una coppia di turisti inglesi.

Le ricerche predisposte subito dopo il fatto hanno portato al rinvenimento dell’arma usata per minacciare i malcapitati: una replica di semiautomatica calibro 8 privata del tappo rosso che i malfattori avevano lanciato per disfarsene in un cassonetto di rifiuti. A poca distanza dal cassonetto, tra gli scogli del litorale, è stato rinvenuto anche il bottino: due borse, carte di credito, documenti d’identità.

I fermati sono stati associati alla Casa Circondariale di Poggioreale.