Rapinato turista coreano: gli portano via il Rolex da 100mila euro

Un turista coreano è stato rapinato mentre entrava nel garage dell'hotel dove alloggiava in via Santa Sofia. I malviventi hanno portato via dal polso del malcapitato un Rolex dal valore di 100 mila euro.

L'uomo era a bordo di una Bmw quando gli è stato strappato via l'orologio di grosso valore. Sono in corso le indagini, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto.