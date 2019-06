Rapina con la tecnica delle fragole: arrestato napoletano in trasferta

Utilizzava una nuova “tecnica” per rapinare le persone ma stavolta è stato scoperto. Arrestato un 25enne di Crispano per una rapina effettuata sul lungomare di Trieste. Il giovane è stato rintracciato in provincia di Napoli dopo aver messo a segno ai danni di un anziano di Barcola, nella provincia triestina. L'uomo aveva sporto denuncia dopo essere stato derubato del portafogli con all'interno 250 euro.

La tecnica delle fragole

“Particolare” la tecnica con cui gli erano stati sottratti i soldi. Gli si era avvicinato un uomo che voleva vendergli una cassetta di fragole. L'anziano si era dimostrato interessato all'acquisto e si era fatto accompagnare alla macchina per posare nel portabagagli la frutta. In quel momento, però, il malfattore gli ha rubato il portafogli scappando via. Grazie, però, alle telecamere è stato riconosciuto e rintracciato. Già in precedenza era stata messa a segno una rapina simile a Schio. L'arrestato è stato portato nel carcere di Poggioreale.

