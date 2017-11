Rapina nel taxi con un paio di forbici: inseguito e arrestato un 23enne

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un algerino di 23 anni, responsabile dei reati di rapina aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Stanotte in via Alessandro Poerio i poliziotti hanno notato un gruppo di persone inseguire il 23enne, che poco prima aveva rapinato conun paio di forbici il tassista, portandogli via il tablet.

Durante la fuga il 23enne è scivolato ed è stato bloccato dagli agenti, che hanno recuperato il tablet restituendolo al tassista.